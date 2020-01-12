ЛНА обвинила боевиков ПНС в нарушении перемирия в западном регионе Ливии

Бенгази, 12 января. Ливийская национальная армия обвинила подконтрольных так называемому Правительству национального согласия (ПНС) террористов в нарушении перемирия в Западном регионе на нескольких направлениях. Боевики ПНС открыли огонь буквально сразу же после объявленного на западе страны перемирия.

Накануне вечером ЛНА объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии с полуночи воскресенья по местному времени, отозвавшись на предложение президента России Владимира Путина прекратить огонь по позициям бандформирований в 23 часа по местному времени (00.00 мск). Уже через 40 минут позиции ЛНА подверглись обстрелу. Боевики ПНС атаковали 188 и 128 пехотные батальоны ЛНА, расположенные в населенном пункт Айн-Зар.

Напомним, прекратить боевые действия с полуночи 12 января призвали все стороны ливийского конфликта после встречи в Стамбуле 8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.