Москва, 12 января. Наступившее в Ливии перемирие — заслуга президента России Владимира Путина, считает политолог Константин Беловодский.

Главе российского государства удалось сделать так, что турецкие наемники и военные не воюют с бойцами Ливийской национальной армии (ЛНА), которой руководит фельдмаршал Халифа Хафтар, указал эксперт. По его словам, наступление мирной тишины дало возможность враждующим сторонам «нормально заняться переговорами».

«Тишина в Ливии это полностью заслуга Владимира Путина, — подчеркнул Беловодский. — Теперь там (в Ливии) больше не стреляют и это даст возможность обеим сторонам внутриливийского конфликта нормально заняться переговорами. Тем более, что нелегитимное Правительство национального согласия (ПНС) Ливии понимает — их дни по сути дела уже сочтены. Законный парламент и Хафтар не только обладают мощнейшей поддержкой населения, но и международной поддержкой, которую кстати, им тоже обеспечила Россия».

Напомним, с 12 января в Ливии начал действовать режим прекращения огня. Противоборствующие стороны — ЛНА и ПНС Ливии — договорились прекратить активные действия ради урегулирования ситуации в стране.

Президент России на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле выступил с предложением разрешить ливийский вопрос, введя режим прекращения огня. Турецкий лидер поддержал инициативу Путина.