Глава МИД Канады и госсекретарь США обсудили расследование крушения «Боинга» в Иране

Оттава, 12 января. Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань и госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре обсудили ход расследования катастрофы «Боинга» «Международных авиалиний Украины» в Иране. Об этом канадский министр написал в субботу в своем микроблоге Twitter.

«Сегодня днем у меня был еще один разговор с госсекретарем Помпео. Мы согласились с необходимостью проведения прозрачного и заслуживающего доверия расследования катастрофы борта PS752, а также справедливости для семей погибших», — написал глава МИД Канады.

Шампань и Помпео провели телефонный разговор в пятницу. Госсекретарь США предложил Канаде любую помощь в расследовании крушения авиалайнера в Иране. Главы внешнеполитических ведомств обеих стран также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Катастрофа произошла в 05.44 по московскому времени 8 января. Авиалайнер украинской компании потерпел крушение через несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране. На борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. В катастрофе никто не выжил.

В субботу Тегеран заявил о приведшей к трагедии «человеческой ошибке». Глава МИД Ирана Джавад Зариф сообщил, что самолет сбили приведенные в состояние повышенной боевой готовности и ожидавшие очередного удара от США Вооруженные силы Ирана.

Депутат Государственной думы России Юрий Швыткин считает, что Соединенные Штаты спровоцировала Иран на удар, что привело к авиакатастрофе, пишет «Газета.ру». Парламентарий отметил, что осуждает «как действия США, так и действия Ирана».