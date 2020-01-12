Антонов заявил, что власти США понимают важность сохранения правды о Второй мировой войне

Элизабет-Сити, 12 января. Правительство США понимает важность сохранения правды о Второй мировой войне и поддерживают соответствующие инициативы посольства России. Об этом после завершения церемонии «День проекта «Зебра» в Северной Каролине заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

Церемония была посвящена памяти советских и канадских летчиков, которые погибли во время Второй мировой войны в американском штате Северная Каролина.

У главы российского дипломатического представительства спросили, есть ли у американских властей осознание необходимости сохранения правды о войне и ее событиях.

«Где бы я ни говорил, в каких-либо официальных структурах, я вижу понимание необходимости сохранения правды о Великой Победе. Инициативы нашего российского посольства поддерживаются», — ответил Анатолий Антонов.

Как отмечает дипломат, он восхищен тем, как американцы относятся к захоронениям погибших во время Второй мировой войны. По словам Антонова, он может сказать «только высокие слова об их отношении к истории».

Посол отмечает, что российское дипведомство в США в этом году организует большое количество мероприятий, которые посвящены 75-летию Победы. Госдеп США подтвердил участие заместителя госсекретаря США в ежегодной церемонии, посвященной состоявшейся 25 апреля 1945 года на реке Эльбе в Германии встрече военнослужащий СССР и США.

Антонов подчеркнул, что обращался в Пентагон с предложением делегировать представителей от ведомства для принятия участия в мероприятии.

«Я считаю, что каждый день у нас будет какое-то маленькое, посвященное Великой Победе», — резюмировал дипломат.

Как сообщает «Газета.ру», в конце декабря Анатолий Антонов и новый американский посол в России Джон Салливан обсудили двусторонние отношения и перспективы дальнейшего сотрудничества.