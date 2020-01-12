Газета Bild am Sonntag отметила дружелюбие Меркель на встрече с Путиным

Берлин, 12 января. Канцлер Германии Ангела Меркель была чрезвычайно дружелюбно настроена к президенту РФ Владимиру Путину в ходе их встречи в Москве. К такому заключению пришла немецкая газета Bild am Sonntag.

Издание отмечает, что Меркель высказывалась о собеседнике исключительно в позитивном ключе.

«Канцлер нашла показательно дружелюбные слова для российского президента. Путин получил только похвалу», — пишет автор.

В материале уточняется, что беседа российского и немецкого лидера продлилась почти четыре часа. На последующем брифинге Путин и Меркель показали общую позицию по газопроводу «Северный поток — 2» и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В то же время, Bild am Sonntag указывает на признаки напряженности в отношениях Берлина и Вашингтона.

«Существенно прохладнее становилось, когда Меркель говорила о США. Вашингтон был для нее только лишь «союзником», о трансатлантическом партнерстве речи не шло», — пишет Bild am Sonntag.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия сможет своими силами завершить возведение газопровода «Северный поток — 2»вопреки американским санкциям. Глава России отметил, что сроки его введения в эксплуатацию отодвинутся на несколько месяцев. Газопровод должен заработать в начале 2021 года.

В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель дала критичную оценку ограничительным мерам Вашингтона против «Северного потока — 2». Она подчеркнула, что проект является выгодным для всех заинтересованных сторон и продиктован строго экономическими мотивами. Об этом писала RT.