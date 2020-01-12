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Боевики ПНС открыли огонь по позициям ЛНА спустя 40 минут после объявления перемирия

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Боевики ПНС открыли огонь по позициям ЛНА спустя 40 минут после объявления перемирия

Триполи, 12 января. Позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) подверглись обстрелу уже спустя 40 минут после объявления режима прекращения огня. Боевики Правительства национального согласия (ПНС) атаковали 188 и 128 пехотные батальоны ЛНА, расположенные в населенном пункт Айн-Зар.

Также в Twitter появляются сообщения о том, что террористы ПНС обстреляли позиции ЛНА в районе Аль-Хадба.

Напомним, что с 00.00 по московскому времени 12 января 2020 года в Ливии заработал режим прекращения огня. Противоборствующие стороны ЛНА и ПНС договорились о прекращении активных действий, ради урегулирования политического кризиса в стране.

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