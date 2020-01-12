Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции

Анкара, 12 января. Лодка с мигрантами затонула недалеко от берегов Турции, погибли как минимум 11 человек. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Трагедия произошла в Эгейском море рядом с городом Чешме. По данным агентства, среди погибших были восемь детей.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что возле островов Пакси в Ионическом море затонуло судно с нелегальными мигрантами. По информации издания, на борту находились около 50 человек, 12 из них погибли. Не менее троих пострадавших доставили в больницу вертолетами.