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Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции

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Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции

Анкара, 12 января. Лодка с мигрантами затонула недалеко от берегов Турции, погибли как минимум 11 человек. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Трагедия произошла в Эгейском море рядом с городом Чешме. По данным агентства, среди погибших были восемь детей.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что  возле островов Пакси в Ионическом море затонуло судно с нелегальными мигрантами. По информации издания, на борту находились около 50 человек, 12 из них погибли. Не менее троих пострадавших доставили в больницу вертолетами.

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Источник: Anadolu
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