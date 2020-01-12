ЛНА объявила о перемирии в знак признательности и уважения за инициативу президента России

Ливийское радио транслировало заявление, в котором говорилось о том, что Генеральное командование Вооруженных сил Ливии согласилось с инициативой президента России и его приверженностью прекращению огня во всех частях Ливии с субботы, 11 января, в 23:00 по ливийскому времени.

«Что касается прекращения огня между ливийской арабской армией и ополчением на всех фронтах, начиная с субботы, 11 января, в 11.00 по Гринвичу», — говорится в заявлении.

Ахмад аль-Мисмари, пресс-секретарь ЛНА, добавил:

«Генеральное командование ливийской армии высоко ценит усилия Его Превосходительства президента России Владимира Путина по прекращению огня, а также высокую оценку и уважение к его инициативе, тем более что Аль-Саррадж посадил в тюрьму двух российских граждан, которые работали в качестве социальных исследователей, его [Путина] стремление к миру восторжествует в Ливии. Весь регион и главнокомандующий ливийской армией фельдмаршал Халифа Хафтар стремятся обеспечить мир, к которому стремятся ливийцы, и с нетерпением ждут каждого свободного и почетного гражданина, ожидающего преодоления кризиса, вызванного террористическими организациями. Генеральное командование Ливийских вооруженных сил заявляет о своем одобрении инициативы президента России и привержены Прекращению огня по всей Ливии, начинающееся в субботу, 11 января в знак признательности за его усилия и неустанное стремление».

По мнению политолога Юлии Стрелковой, время начала перемирия выбрано не случайно. Ливийцы перестали стрелять друг в друга в 12 ночи по московскому, а не местному времени. Тот факт, что мессендж, озвученный Путиным, соблюден представителями ЛНА в мелочах, говорит о важности мнения Москвы в регионе.

«Генеральное командование Ливийских вооруженных сил подтверждает, что они без колебаний поддержат любые усилия, направленные на мир и кровопролитие, поскольку с начала войны с террором у ополченцев была полная возможность оставить оружие и стремиться участвовать в строительстве новой Ливии, чтобы сохранить свою жизнь и сострадание. Со своей семьей и родственниками».

«Стоит обратить внимание и на то, что противники Хафтара тоже прислушались к заявлению лидеров России и Турции. Значит Эрдоган действительно начал действовать в Ливии в соответствии с планами Кремля».

Российский МИД заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился со своим российским коллегой Владимиром Путиным прекратить огонь в Ливии.

Лавров объявил, что Эрдоган и Путин призывают к прекращению огня в Ливии начиная с 12 января.