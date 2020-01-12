Зеленский заявил, что виновники крушения украинского «Боинга» «не отвертятся»

Киев, 12 января. Президенты Украины и Ирана в ходе телефонных переговоров пришли к соглашению, что все виновные в инциденте со сбитым «Боингом» понесут ответственность.

Видеообращение Владимира Зеленского с соответствующим заявлением опубликовано на сайте президента Украины.

«Мы договорились, что никто (из виновных. – Прим. ФАН) не отвертится», — заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что украинские специалисты совместно с представителями Ирана выясняют детали и обстоятельства катастрофы.

Глава украинского государства также заверил, что Киев окажет финансовую поддержку родным погибших и окажет содействие в получении компенсационных выплат от Ирана, страховых организаций и авиаперевозчика.

RT сообщает, что правительство выплатит по 8,3 тыс. долларов семьям украинцев, погибших в тегеранской авиакатастрофе. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что родные жертв авиакатастрофы получат выплату от правительства, несмотря на выплаты от «Международных авиалиний Украины», а также страховых компаний.

«Несмотря на это, украинское правительство выделит дополнительно по 200 тыс. гривен (8,3 тыс. долларов) каждой семье, пострадавшей в этой трагедии», — заявил Алексей Гончарук.

Также глава украинского правительства обещает оказать юридическую помощь в подготовке исковых заявлений.

«Наши дипломаты уже работают над тем, чтобы, используя все доступные в международном праве методы, добиться компенсации от иранской стороны», — сообщает премьер-министр Украины.

11 января Генштаб ВС Ирана опубликовал сообщение, в котором признал, что 8 января 2020 года украинский лайнер был сбит по ошибке. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.