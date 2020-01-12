تقديرا واحتراما لمبادرة الرئيس الروسي...الجيش الوطني الليبي يوافق على الهدنة

بث الراديو الليبي بيانا يتحدث عن موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على مبادرة الرئيس الروسي والتزامها بوقف إطلاق النار في كل ربوع ليبيا اعتبارا من يوم السبت الموافق 11 يناير/كانون الثاني الساعة 11 بتوقيت ليبيا.

وذكر البيان "بشأن توقف إطلاق النار بين الجيش العربي الليبي والميليشيات في جميع الجبهات اعتبارا من يوم السبت الموافق 11 يناير/كانون الثاني الساعة 11 بتوقيت ليبيا"

وأضاف "في الوقت الذي تثمن فيه القيادة العامة للجيش الليبي جهود فخامة رئيس روسيا فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار وتقديرا واحتراما لمبادرته، خاصة أنه لدى السراج اثنين من السجناء روسيي الجنسية مسجونين منذ أكثر من عام كانا يعملان باحثين اجتماعيين، إلا أن رغبته بأن يعم السلام ليبيا وكل المنطقة وسعي القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر لإحلال السلام الذي ينشده الليبيون ويتطلع إلية كل مواطن حر شريف ينتظر تجاوز الأزمة التي افتعلتها التنظيمات الإرهابية، فإن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تعلن موافقتها على مبادرة الرئيس الروسي وتلتزم بوقف إطلاق النار في كل ربوع ليبيا اعتبارا من يوم السبت الموافق 11 يناير/كانون الثاني الساعة 11 بتوقيت ليبيا، تثمينا لجهوده وسعيه الحثيث".

وتابع البيان "تؤكد القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أنها لن تتوانى في دعم أي جهودا تهدف إلى السلم وحقن الدماء، حيث أنها دأبت منذ بداية الحرب على الإرهاب على إعطاء الفرصة كاملة لأفراد الميليشيات بأن يتركوا السلاح ويتجهوا إلى المشاركة في بناء ليبيا الجديدة حفاظا على حياتهم ورأفة بأهلهم وذويهم".

وقالت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على وقف إطلاق نار في ليبيا.

وأعلن لافروف إن أردوغان وبوتين يدعوان إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، بدءا من يوم 12 يناير/كانون الثاني.