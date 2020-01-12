Москва, 12 января. Президент России Владимир Путин назвал сроки завершения работ по возведению газопровода «Северный поток — 2». Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе брифинга по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Вопрос о судьбе газопровода был задан в контексте санкций США против субъектов хозяйствования, задействованных в строительстве. Путин заверил, что Москва способна завершить работу над проектом своими силами.

«Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев. Но надеюсь, что до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает», — сказал президент РФ.

В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель заверила в поддержке проекта со стороны Берлина. Она подчеркнула, что газопровод «Северный поток — 2» решает чисто экономические задачи и приведет к выгоде всех заинтересованных сторон.

Меркель критично оценила санкции Вашингтона против газопровода. Лидеры России и Германии также отметили важность договоренностей по транзиту газа, достигнутых между «Газпромом» и «Нефтегазом». По мнению Путина, итогом диалога в равной степени могут быть довольны украинская и российская стороны.

Ранее стало известно о санкциях США в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В конце декабря 2019 года соответствующий законопроект подписал президент США Дональд Трамп. После этого швейцарская компания Allseas, отвечавшая за укладку труб, приостановила работы.

В Кремле пообещали ответить Вашингтону взаимностью. Об этом писала RT.