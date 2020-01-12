ЛНА выпустила видеообращение с объявлением о режиме прекращения огня

Триполи, 12 января. Представитель Ливийской национальной армии генерал-майор Ахмед аль-Мисмари объявил о прекращении военных действий в западном регионе страны. Аль-Мисмари сказал в своем заявлении, что Генеральное командование Ливийских арабских вооруженных сил объявляет о прекращении огня в западном регионе с 01:00 12 января 2020 года.

Аль-Мисмари добавил: «Противопоставленная сторона должна соблюдать соглашение о прекращении огня в настоящее время», подчеркнув, что ливийская армия ответит силой на любое нарушение этого перемирия.

Российский МИД заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился со своим российским коллегой Владимиром Путиным прекратить огонь в Ливии.

Лавров объявил, что Эрдоган и Путин призывают к прекращению огня в Ливии начиная с 12 января.