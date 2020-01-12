После наступления перемирия в Ливии ПНС должен порвать с террористами — Малькевич

Москва, 12 января. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии с полуночи воскресенья по местному времени. ЛНА отозвалась на предложение президента России Владимира Путина прекратить огонь по позициям бандформирований в 23 часа по местному времени (00.00 мск). Таким образом в Ливии наступило перемирие — впервые за много месяцев антитеррористической операции «Аль-Карама».

Глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич высоко оценил взвешенную позицию ЛНА Хафтара, которая четко и неукоснительно стала выполнять перемирие, к которому ранее призывали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Очевидно, что данное решение не просто далось командующему ЛНА Хафтару исходя из того, что Ливийская национальная армия, как знают все эксперты, борется в стране с террористами, и фактически эта борьба уже была близка к завершению.

«Но настоятельная просьба, обращение уважаемых мировых лидеров, возымела свое действие. И конечно сейчас мы все ждем переговоров по общеливийскому умиротворению, замерению и неукоснительному выполнению, возвращению, я бы сказал, к схиратским соглашениям, то есть на повестке дня принятие конституции и подготовка к объединению страны в рамках президента, в том числе», — отметил Малькевич.

Особо он выделил предупреждение Хафтара о максимально жесткой реакции на попытки нарушить перемирие.

«Я думаю, что все люди в мире ждут, прежде всего, от так называемого Правительства национального согласия (ПНС) очень действенных шагов, которые бы показали, что официальный Триполи готов порвать со своим террористическим прошлым. Ну и прежде всего, конечно, к освобождению незаконно удерживаемых заложников, пленников, — это на мой взгляд совершенно очевидный шаг.

Малькевич добавил, что в настоящее время ждет от ПНС освобождения российских ученых и социологов — Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Это будет первым шагом, который должны сделать подручные Файеза Сарраджа — показать, что они встали на путь нормальных, цивилизованных отношений, порвав со своим бандитским прошлым, резюмировал Малькевич.