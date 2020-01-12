الجيش الوطني الليبي يعلن التزامه بوقف إطلاق النار ويحذر من خرق الهدنة

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري عن وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية من البلاد.

وقال المسماري، في بيان أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تعلن عن وقف لإطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية وذلك اعتبارا من الساعة 00:01 12 يناير/كانون الثاني 2020".

وأضاف المسماري "على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت"، مؤكدا أن الجيش الليبي سيرد بقوة على أي خرق لهذه الهدنة".

وقالت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على وقف إطلاق نار في ليبيا.

وأعلن لافروف إن أردوغان وبوتين يدعوان إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، بدءا من يوم 12 يناير/كانون الثاني.