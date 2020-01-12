ليبيا ، نتائج 11 يناير: بوتين يشكر في ليبيا

ليبيا 11 يناير: قال بوتين إن روسيا لا تمول المرتزقة في ليبيا ، وذكرت وسائل الإعلام نقل المسلحين المؤيدين للأتراك من سوريا إلى ليبيا ، ناقش بوتين مع ولي عهد أبو ظبي موضوع ليبيا



بوتين ينفي أن روسيا لا تمول المرتزقة في ليبيا

لا علاقة للسلطات الروسية بالمرتزقة المحتملين من الاتحاد الروسي الموجودين في ليبيا. أعلن ذلك يوم السبت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

وقال :إذا كان هناك مواطنون روس هناك ، فإنهم لا يمثلون مصالح الدولة الروسية ولا يتلقون أموالًا من الدولة الروسية

أعرب بوتين عن قلقه إزاء وجود عدد كبير من المرتزقة من جميع أنحاء العالم في ليبيا. على وجه الخصوص ، متشددون من إدلب. ووصف الزعيم الروسي هذا الوضع بأنه خطير للغاية

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق استعداده لتقديم مساعدة عسكرية لحكومة الوفاق الوطني الليبي ، التي تسيطر عليها الدول الغربية والمرتبطة بالجماعات الإرهابية. ادعى الزعيم التركي أن الجيش الوطني الليبي ، الذي ينفذ عملية لمكافحة الإرهاب في البلاد ، يزعم أنه مدعم من مجموعة فاغنر . ولكن بعد لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، غير أردوغان خطاباً فجأة. بدلاً من الإدلاء بتصريحات حول العملية العسكرية الوشيكة ، بدأ يحث الأطراف على وقف إطلاق النار والجلوس على طاولة المفاوضات



سكان بنغازي يشكرون بوتين على دعمهم

في مظاهرة الاحتجاج التالية في بنغازي ، انتقد المشاركون بشدة رجب أردوغان ووصفوا فلاديمير بوتين بأنه : حامي ليبيا وصوتها

يواصل الليبيون التجمع حول التدخل التركي في بلادهم ، الذي ينظمه الرئيس التركي أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني غير الشرعي فايز سراج. يحث سكان البلاد ، سلطات طرابلس على سحب هذا القرار ، وإلا فإن العدوان التركي سيحتل الجمهورية بأسرها

المظاهرات في البلاد لم تطفئ حتى الآن ، ولكن في الآونة الأخيرة خرج الناس بشعارات إيجابية. هذا يرجع إلى حقيقة أنه بعد اجتماع في 8 يناير مع رئيس تركيا ، دعا الرئيس الروسي فلاديمير إلى وقف لإطلاق النار بين الوفاق والجيش الوطني الليبي . صدى هذا البيان لقى ترحيب من الليبيين وقبل يوم من خروجهم دعما للزعيم الروسي. تم تنظيم المسيرة في بنغازي

نشكر الرئيس بوتين على مبادراته. هذا الرجل يعرف عن كثب خطر الإرهاب ، ومثلنا تمامًا ، على استعداد لمكافحته حتى النهاية. نحن على استعداد للتعاون مع أولئك الذين لم تلطخ أيديهم بدم الليبيين. لكن الناشط المدني محمود المغربي قال إنه يجب تدمير الارهابيين ، مثل جماعة الإخوان المسلمين وداعش

وسائل الإعلام جاءوا أيضا إلى المظاهرة. وكان من بينهم صحفي مخضرم في الصحافة الليبية إبراهيم عمران

"لقد أظهر الاجتماع بين فلاديمير بوتين والرئيس التركي مرة أخرى أن روسيا ستواصل محاربة الإرهاب بكل الطرق ولن تسمح بالتدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية الليبية. نشعر بدعمكم! نحن فخورون بالجيش الوطني الليبي. نشكر الصحفيين الروس على وجودهم هنا في بنغازي ، بجانبنا

كما دعم نشطاء مدنيون آخرون في ليبيا الرئيس الروسي

نحن ممتنون للرئيس الروسي. وقال عبد اللطيف بصير ، اليوم ، أصبح فلاديمير بوتين "صوت الشعب الليبي" الحقيقي أمام المجتمع الدولي ". شكراً لدعمه ، لكننا نريد أن نطلب منه القيام بدور أكبر في إحلال السلام في ليبيا. إن سلطة روسيا في الأمم المتحدة تمنحها الحق في حل العديد من المشكلات العالمية ، بما في ذلك المشاكل الليبية

يذكر ، الرئيس التركي ، جنبا إلى جنب مع رئيس الحكومة غير الشرعية للوفاق الوطني فايز سراج أبرم اتفاقا بموجب أن أنقرة ترسل جيشها إلى ليبيا. كنتيجة لهذه الوثيقة ، فإن الجنود الأتراك هم في جانب العصابات التي تسيطر على طرابلس

ضد هذا الاتفاق كانت أكبر القبائل الليبية والسياسيين والمواطنين العاديين. بدأ الناس يخرجون إلى الشوارع بشكل جماعي ويطالبون بخرق الاتفاق. وفقًا لليبيين ، فإن "الصداقة" بين تركيا و و حكومة الوفاق هي خيانة ومحاولة لإعادة الاستعمار العثماني إلى البلاد

علاوة على ذلك ، لطالما دعمت أنقرة الإرهابيين التابعين لجهاز الأمن الوطني ، يتم إرسال المعدات العسكرية والأسلحة. بالإضافة إلى ذلك ، تساعد تركيا المسلحين على الفرار من محافظة إدلب السورية ، والتي بدأ جيش الدولة السورية في التحرر بنجاح من الجماعات المسلحة منذ العام الماضي. بعد ذلك ، وصل هؤلاء المسلحون إلى طرابلس للقتال إلى جانب المليشيات

في ليبيا ، يستمر تنفيذ عملية الكرامة لمكافحة الإرهاب ، والغرض منها هو تحرير البلاد من العصابات الموجودة فيها. بدأت الحملة في الجمهورية منذ عام 2014. ومع ذلك ، فإن معظم المتشددين موجودون في العاصمة وفي الشمال الغربي من البلاد

ذكرت وسائل الإعلام عن نقل المسلحين المؤيدين للأتراك من سوريا إلى ليبيا

توجه مسلحون من الجماعات السورية المدعومة من تركيا إلى ليبيا. صرح بذلك الفرع التركي لهيئة الإذاعة البريطانية ، نقلاً عن مصادر من المعارضة السورية

ويقدر عدد المقاتلين الذين تم إرسالهم إلى ليبيا بما يتراوح بين 1 و1.5 ألف شخص. على وجه الخصوص ، نحن نتحدث عن أعضاء في الفرقة المؤيدة لتركيا "سلطان مراد" ، التي تقاتل ضد الجيش الحكومي السوري. وينتظر 500 متشدد آخر التنقل في المستقبل القريب

وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان ، الذي يقع في لندن ، اعتبارًا من 5 يناير ، تم إرسال حوالي ألف مرتزق إلى ليبيا ، دون احتساب 1.7 ألف شخص يتم تدريبهم حاليًا في تركيا

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن المسلحين السوريين يتم إرسالهم إلى ليبيا بناء على طلبهم ، وأن تركيا لا تتحكم في هذه العملية. في الوقت نفسه ، تدعي إليزابيث تسوركوفا ، موظفة في معهد دراسات السياسة الخارجية ، نقلاً عن مصدر في الجماعات السورية ، أن تركيا وعدتهم بالجنسية إذا قاتلوا في ليبيا لمدة 6 أشهر على الأقل

ظل الوضع في ليبيا غير مستقر منذ عام 2011 ، عندما أطاح المتمردون ، بدعم من الولايات المتحدة ، بالزعيم الليبي معمر القذافي. حاليًا ، توجد حكومة الوفاق الوطني الليبي ، التي تسيطر عليها الدول الغربية ، في طرابلس ، و ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالدولة الإسلامية ،والقاعدة ، (المحظوران في الاتحاد الروسي) وغيرها من الجماعات الإرهابية

أعلن الجيش الوطني الليبي ، بقيادة المشير خليفة حفتر ، عن مرحلة جديدة من عملية مكافحة الإرهاب لتحرير طرابلس من المتشددين

بوتين يناقش ليبيا مع ولي عهد أبوظبي

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان خلال محادثة هاتفية الوضع في ليبيا. جاء ذلك في الخدمة الصحفية للكرملين

أبلغ الزعيم الروسي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية بنتائج المحادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، والتي جرت في 8 يناير في اسطنبول

وقال البيان : تحدث بوتين (...) لصالح تكثيف الجهود الرامية إلى وقف مبكر لإطلاق النار في ليبيا وإقامة عملية سلام بين أطراف النزاع

وافق المحاورون على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات

أذكر أن قادة روسيا وتركيا عقب الاجتماع في اسطنبول أشاروا إلى أن الاستقرار في ليبيا لن يتحقق إلا في حالة إجراء حوار شامل بين الطرفين ، والذي ينبغي إجراؤه تحت رعاية الأمم المتحدة بناءً على اتفاقية عام 2015. دعا الرؤساء جميع أطراف النزاع إلى وقف القتال في ليلة 12 يناير.

رحب مشير الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بمبادرة وقف إطلاق النار الروسية التركية. منذ عام 2014 ، يقوم الجيش الوطني الليبي بإجراء عملية لمكافحة الإرهاب في البلاد ، ونتيجة لذلك كان من الممكن تحرير معظم المناطق من الجهاديين.

في ربيع عام 2019 ، أمر حفتر ببدء المرحلة التالية من عملية الكرامة التي تهدف إلى تحرير طرابلس من المتشددين الذين يدعمون حكومة الوفاق الوطني الليبي ، والتي تم كشفها مرارًا وتكرارًا فيما يتعلق بالإرهابيين ، القاعدة والإخوان المسلمين المحظورة في الاتحاد الروسي