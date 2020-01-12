ЛНА объявила о прекращении огня на западе Ливии

Триполи, 12 января. Ливийская национальная армия (ЛНА) объявила о прекращении огня в западной части страны. Соответствующее заявление сделал ее представитель генерал Ахмед аль-Мисмари.

Он уточнил, что огонь будет прекращен в 0.00 по местному времени (1.00 по московскому времени). Ахмед аль-Мисмари добавил, что перемирие будет действовать при условии его соблюдения другой конфликтующей стороной — вооруженными группировками так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

«Ливийская армия объявляет о прекращении огня в западном регионе с 00:01 12 января. Перемирие будет сохраняться при условии, что другая сторона соблюдает его», — заключил генерал.

Накануне стало известно о наступлении перемирия в столичном Триполи. Прекращение огня в этом городе стало возможным после призыва президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.