سوريا 11 يناير النتائج: محادثات بوتين وميركل حول سوريا ، التحالف الأمريكي يهاجم حلفاء الجيش السوري

سوريا ، 11 يناير. غارات جوية لقوات التحالف الجوية على مواقع حلفاء الجيش السوري في دير الزور. دعا فلاديمير بوتين في محادثاته مع أنجيلا ميركل إلى مساعدة سوريا دون تسييس.

مفاوضات بوتين وميركل

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. حيث قال الرئيس الروسي إنه أبلغ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بنتيجة رحلته إلى دمشق.

وقال الرئيس "بطبيعة الحال ، لم يتم تجاهل الوضع في الجمهورية العربية السورية في المحادثات".

وأكد أن الوضع يستقر ، في حين يتم استعادة الدولة. قال بوتين إن الاجتماع ناقش إعادة إعمار سوريا بعد الصراع ، والمساعدات الإنسانية ، وعودة اللاجئين.

أيضا قال رئيس الاتحاد الروسي: "من الضروري توحيد جهود جميع الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي لمساعدة هيئات الدولة السورية والسوريين على إعادة بناء مرافق البنية التحتية".

في الوقت نفسه ، أكد الزعيم الروسي على ضرورة تقديم المساعدة لسوريا دون شروط مسبقة بالتنسيق مع دمشق الرسمية. التسييس غير مقبول في هذه القضية.

هجوم لقوات التحالف الجوية في دير الزور

انتقلت الطائرات العسكرية الغربية التي يقودها التحالف بقيادة الولايات المتحدة من العمل في مناطق سيطرة المتشددين الأكراد إلى طلعات جوية فوق المناطق التي تحتلها القوات الإيرانية الموالية للحكومة.

وفقًا لمصادر لوكالة أنباء الأنترنيت ، سقطت الغارات الجوية للقوات الجوية التابعة للتحالف الدولي على مواقع حلفاء الجيش العربي السوري جنوب شرق دير الزور. لا يزال يتم توضيح المعلومات حول عواقب الغارات الجوية.

نذكر أن تفاقم الوضع في هذه المنطقة بدأ بعد القتل الخائن للجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب قائد قوات حشد الشعب العراقي أبو مهدي المهندس.

عمل سليماني والمهندس عن كثب وحاربوا إرهابيي جماعة الدولة الإسلامية المحظورة في روسيا. في 3 يناير ، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا شخصيًا لإطلاق الصواريخ في مطار عاصمة العراق ، حيث كان في ذلك الوقت рпجنرال الحرس الثوري الإيراني والمهندس.

تمديد آلية الأمم المتحدة الإنسانية لسوريا

اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا من بلجيكا وألمانيا بشأن تمديد آلية المساعدة الإنسانية عبر الحدود إلى الجمهورية العربية السورية لمدة ستة أشهر ، في حين سيتم تخفيض عدد نقاط التفتيش الحدودية على الحدود من أربعة إلى نقطتين.

أصبح نظام التسليم المبسط للإمدادات الإنسانية والطبية إلى سوريا من الدول المجاورة (بشكل أساسي عبر الحدود التركية) عبر الخطوط الأمامية والمعابر الحدودية ساري المفعول منذ يوليو 2014. تم إنشاء هذه الآلية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2165 وتم تجديدها كل عام. وفقًا للقرار ، يحق للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها استخدام الطرق عبر خطوط المواجهة ونقاط التفتيش باب السلام وباب الهوى واليربية والرامات. انتهت صلاحية الآلية في 10 يناير.

ينص قرار بلجيكا وألمانيا على تخفيض عدد المعابر الحدودية إلى نقطتين - على الحدود مع تركيا (باب السلام وباب الهوى) ، بالإضافة إلى تقليل تمديد الآلية من 12 إلى 6 أشهر. لم يتم تمديد الآلية عند المعبرين الآخرين ، على الحدود العراقية السورية والأردنية السورية.

نظمت روسيا ثلاث نقاط للاجئين من إدلب

قام المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا بتنظيم ثلاث نقاط تفتيش في منطقة التصعيد بإدلب حتى يتمكن اللاجئون والمشردون داخلياً من العودة إلى ديارهم في المناطق المحررة من المسلحين. صرح بذلك رئيس المنطقة العسكرية المركزية اللواء يوري بورنكوف.

"لتنظيم خروج المدنيين في الأراضي التي تسيطر عليها قوات الحكومة السورية ، من 13 يناير / كانون الثاني ، ستبدأ ثلاث نقاط تفتيش - أبو الضهور ، وحابيت ، والخضر" ، كما أوضح يورنكوف.

وفقا لبورنكوف ، في جميع نقاط التفتيش سيكون هناك وجبات ساخنة ومياه الشرب والأدوية والضروريات اليومية. كما خصص المركز سيارات لنقل المواطنين إلى مناطق آمنة. يتم توزيع المعلومات حول أوضاع تشغيل العناصر من خلال المنشورات والبث التلفزيوني والإذاعي وكذلك عبر الرسائل النصية القصيرة.