В сирийском Идлибе начало действовать очередное перемирие

Дамаск, 12 января. Очередной режим прекращения огня начал действовать в сирийской провинции Идлиб.

Министерство обороны Турции 10 января заявило, что Москва и Анкара договорились ввести режим прекращения огня в провинции Идлиб начиная с 00.00 12 января.

Сообщается, что в связи с достижением перемирия сирийские военнослужащие организовали три гуманитарных для местных жителей.

«Три коридора расположены в районе городов Хубейт на юге Идлиба, Абу-Духур на востоке, и Аль-Хадер на юге провинции Алеппо», — сообщает источник.

Напомним, что большая часть территории провинции Идлиб на данный момент контролируется боевиками. Ранее здесь была создана зона деэскалации, куда переместились террористы, отказавшиеся сдать оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях Сирии. В настоящее время на территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.