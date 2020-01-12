Клинцевич ответил Турчинову после его слов о причастности РФ к авиакатастрофе в Иране

Москва, 12 января. Российский сенатор Франц Клинцевич назвал глупостью слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о причастности России к крушению украинского «Боинга» в Иране.

Член Совета Федерации РФ назвал Турчинова нездоровым человеком, который высказывает абсолютно глупые мысли, чтобы «опять вернуть Россию в негативную повестку».

Клинцевич убежден, что бывший секретарь СНБО даже получит выгоду от своих нелепых заявлений. Прежде всего, он в очередной раз напомнит о себе и на какое-то время останется в информационном пространстве. Не исключено, что таким способом Турчинов отрабатывает полученное от своих заказчиков задание по очернению России, указал сенатор.

«Мы понимаем, что все украинские политики и как люди никогда не были порядочными, но сегодня они уже игнорируют все нравственные категории», — добавил Клинцевич в беседе с телеканалом «360».

Он отметил, что печально смотреть на украинский народ, которым управляют подобные политики. Однако на Украине остались еще умные люди, которые смогут дать интересное пояснение сказанной Турчиновым несуразице.

Ранее Турчинов на своей странице в Facebook написал, что ответственность за крушение самолета «Международных авиалиний Украины» несет не только Иран, но и Россия.

Украинский самолет, летевший в Киев, разбился практически сразу после взлета из тегеранского аэропорта 8 января утром. В субботу Иран заявил, что лайнер был сбит по ошибке — самолет летел рядом с важным военным объектом Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и был принят за вражеский объект. Трагедия произошла на фоне возникшей между Тегераном и Вашингтоном напряженности.

Официальные лица Ирана принесли свои соболезнования в связи с авиакатастрофой и пообещали наказать виновных в трагедии.