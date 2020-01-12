Российский футболист Тарасов оставил беременную жену в Москве и улетел в Казань

Москва, 12 января. Экс-игрок московского «Локомотива» и бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов улетел в Казань. В Москве его ждут беременная супруга с маленькой дочерью.

Футболист отметил, что его поездка в столицу Татарстана связана с продолжением карьеры. После серьезной травмы колена полузащитник надеется вернуться к любимому делу.

«Мои девочки впервые за долгое время останутся без меня на длительный период», — написал Тарасов в социальной сети Instagram.

Недавно стало известно, что Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ждут второго ребенка. Пара пока не раскрывает имя младенца. Их первая дочь получила имя Милана.

Дмитрий Тарасов является воспитанником московского «Спартака». На протяжении профессиональной карьеры он выступал за столичные клубы «Трудовые резервы», «Спартак», «Москва» и «Локомотив», а также за «Томь» из одноименного горда. Тарасов защищал цвета молодежной и национальной сборных России. В составе главной команды страны он провел восемь матчей и отличился одним забитым мячом.

В 2012 году Тарасов женился на известной певице Ольге Бузовой. Впоследствии исполнительница утверждала, что подвергалась насилию со стороны бывшего супруга. Она добавила, что после развода бывший игрок «Локомотива» избегает общения. Ольга не исключила обращение в суд для раздела имущества.

«По закону я имею право обратиться в суд в течение трех лет после расторжения брака. Данный срок истекает 30 декабря 2019 года. Так что еще не вечер — время есть!», — цитирует «Газета.ru».

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