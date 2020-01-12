الحرب تتوقف في ليبيا

لأول مرة منذ عدة سنوات من عملية "الكرامة" لمكافحة الإرهاب، عم الصمت على العاصمة الليبية طرابلس.

توقفت العمليات القتالية في طرابلس الليلة، حيث استمر مقاتلو حكومة الوفاق الوطني في القتال حتى منتصف الليل، في حين لم يتم إطلاق النار من الجيش الوطني الليبي، ولكن بحلول الوقت المشار إليه، كانت الطلقات الأخيرة قد توقفت. وقررت تشكيلات العصابات التي تسيطر على "السلطة" في طرابلس وقف القتال، وبالتالي الاستجابة لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف إراقة الدماء. وهكذا عم الصمت على طرابلس لأول مرة منذ وقت طويل.

أصبح إنهاء المواجهات أمرا ممكنا بعد اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الروسي فلاديمير بوتين في أسطنبول يوم 8 يناير/كانون الأول، حيث اقترح الرئيس الروسي على نظيره التركي حل الأزمة الليبية من خلال وقف لإطلاق النار. وبالتالي سيتمكن الطرفان من بدء العلاقات الدبلوماسية وحل المشكلة سلميا.

ووافق الرئيس التركي على هذا الاقتراح، وأصبح من الضروري من أجل بدء العلاقات الدبلوماسية وقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من ليل 11 إلى 12 يناير/ كانون الثاني

وبدأت عملية الكرامة لمكافحة الإرهاب في ليبيا منذ عام 2014 حيث يقوم الجيش الوطني الليبي بتحرير ليبيا من المقاتلين الموجودين في طرابلس وفي الشمال الغربي من البلاد.