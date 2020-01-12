Путин и Эрдоган подтвердили стремление содействовать политическому урегулированию в Ливии

Москва, 12 января. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии, сообщила пресс-служба Кремля.
Главы государств продолжили обмен мнениями о ситуации в североафриканской стране на основе достигнутых в ходе переговоров 8 января в Стамбуле договоренностей.
«Подтверждено стремление России и Турции оказывать всестороннее содействие продвижению процесса политического урегулирования ливийского конфликта», — говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.
Российский лидер также информировал турецкого коллегу по итогам прошедших переговоров с немецким канцлером Ангелой Меркель и телефонных разговоров с рядом глав региональных стран.
Путин и Эрдоган подчеркнули готовность способствовать результативному проведению международной конференции по ливийскому урегулированию, которую планируют провести в Берлине. Стороны условились находиться в постоянном контакте, в том числе по вопросам Ливии и Сирии.
Ранее сообщалось, что враждующие стороны в Ливии прекратили вести огонь — в стране наступило перемирие.