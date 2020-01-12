Расшифровка черных ящиков сбитого в Иране «Боинга» будет проходить на Украине

Париж, 11 января. Расшифровка бортовых самописцев украинского «Боинг-737», сбитого в Тегеране будет осуществляться на территории Украины, сообщает французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

Также французы подтвердили свое участие в расшифровке данных из черных ящиков.

«Наше бюро подтверждает участие в технической работе по расшифровке черных ящиков. Эта работа будет сделана на Украине», — сказано в сообщении бюро в Twitter.

В сообщении французского ведомства также говорится, что «информация о продвижении расследования» является компетенцией Организации гражданской авиации Ирана.

Как сообщает RT, компания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) выплатит компенсации семьям погибших пассажиров лайнера. Президент компании Евгений Дыхне заявил, что все компенсации и страховые выплаты, определенные законом и находящиеся в области ответственности авиакомпании, будут проведены согласно всем международным стандартам и страховым договорам.