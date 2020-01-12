Гагарина показала фото в бикини после сильного похудения

Москва, 12 января. Певица Полина Гагарина опубликовала фотографию в бикини после своего признания о сильном похудении. Снимок размещен в социальной сети Instagram.

Гагарина запечатлена в розовом купальнике возле бассейна. Исполнительница утверждает, что добилась рекордного похудения. По ее словам, в последний раз она весила так мало в 23 года.

Поклонники Гагариной неоднозначно оценили перемены ее внешности. По мнению некоторых подписчиков, худоба не пошла певица на пользу. Впрочем, сама Гагарина утверждает, что чувствует себя хорошо.

Ранее Полина Гагрина стала невольной участницей скандала на шоу «Голос». Подопечный Сергея Шнурова пел песню группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая» в образе гопника. Для полноты образа он сыпал семечки певице на стол. Художественный замысел Сергея Шнурова певице не понравился. Лидер «Ленинграда» предпочел отшутиться.

«Ты понимаешь, почему тебя не оставили? Я же тебе говорил, сыпь ей на голову!», — цитирует Шнурова «Газета.ru».

Гагарина не оценила эксцентрическую выходку. Она назвала поступок молодого человека хамством. Впрочем, по ее мнению, за неоднозначным поступком стоит сам Шнуров.

«Ты бы никогда не подошел к такой красивой девочке и не выбросил бы семечки мне буквально в лицо, это было в миллиметре. Это хамское поведение», — сказала певица.

Впоследствии другой воспитанник Шнурова Антон Токарев принес певице извинения. Также он приготовил для Гагариной букет цветов.