Пять человек пострадали в результате хлопка в цехе под Белгородом

Белгород, 11 января. Пять человек пострадали при хлопке газовоздушной смеси на комбикормовом заводе в результате хлопка в цехе Белгородской области. Они доставлены в ожоговый центр. Об этом сообщают экстренные службы региона.

Уточняется, что инцидент произошел в производственном помещении по переработке зерна в муку.

«В селе Беленькое произошел хлопок газовоздушной смеси в производственном здании по переработке зерна в муку. Пострадали пять человек, госпитализированы в областной ожоговый центр», — цитирует РИА Новости.

В декабре 2019 года мощный хлопок газа произошел в жилом доме под Белгородом. Об этом писала «Газета.ru».

Ранее Центральный банк опроверг информацию о якобы имевшем место взрыве газового баллона в здании финрегулятора. Пресс-служба Банка России сообщили, что опубликованная в СМИ информация не отвечает действительности.