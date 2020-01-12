СМИ сообщили о падении известной модели из окна в Москве

Москва, 12 января. Российская модель Ксения Пунтус была доставлена в реанимацию после того как выпала из окна 3-го этажа в центре Москвы.

Сообщается, что 21-летняя модель была обнаружена на тротуаре под окнами жилого дома. Известно, что до происшествия Пунтус посещала бар вместе со своим 19-летним бойфрендом Андреем Баковым, внуком Никиты Михалкова. По информации «Рен-ТВ», молодой человек перебрал со спиртным, и друзья отвезли пару домой. По приезду домой внук режиссера заснул, а Пунтус — выпала из окна. Баков не заметил внезапной пропажи своей подруги и продолжал спать. Его разбудили сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествие.

Девушка находится в реанимации одной из столичных больниц. Она была прооперирована, медики оценивают состояние Пунтус как стабильно тяжелое. Информация о том был ли это несчастный случай, или попытка суицида не озвучивалась.

Ксения Пунтус — российская модель, появлялась на обложках многих модных журналов и участвовала в показах известных дизайнеров. Также она исполняла главную роль в видеоклипе группы «На-На» на песню «Зинаида».

В декабре сообщалось о гибели заместителя губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова. Чиновник выпал из окна 5-го этажа многоквартирного дома находясь под домашним арестом по делу о мошенничестве, сообщают «Известия». Согласно данным следствия, чиновник из Фонда содействия предпринимательству разрешил выделить 50 миллионов рублей на реконструкцию Рассказовского рынка в Тамбове, после чего рынок был выведен из собственности областного унитарного предприятия и передан в частную собственность, а денежные средства растрачены.