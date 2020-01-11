Зеленский пообещал выделить помощь родным жертв авиакатастрофы в Иране

Киев, 11 января. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал выделить финансовую помощь жертвам авиакатастрофы в Иране. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в социальной сети Facebook.

Глава Украины отметил, что уже провел встречу с родственниками погибших людей.

«Понимаю, что никакие слова поддержки не заглушат их адскую боль. Государство предоставит им всю необходимую помощь, в частности, финансовую», — указывается в сообщении.

Зеленский подчеркнул необходимость проведения объективного и всестороннего расследования трагедии. Президент Украины добавил, что Киев готов оказать всю необходимую помощь в таком расследовании.

«Заверил (родственников погибших — прим. ФАН), что мы со своей стороны делаем все возможное для установления истины. Украина обязательно ее узнает», — заключил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский обсудил с иранским коллегой Хасаном Роухани ситуацию вокруг самолета «Боинг-737», ошибочно сбитого Корпусом стражей Исламской революции на фоне агрессии США против Тегерана.

Инцидент также прокомментировала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она Она указала на ответственность США за гибель людей в авиакатастрофе.

«Желание влиять на весь мир и менять режимы обходится в тысячи загубленных невинных жизней», — сказала Поклонская.

Депутат также подвергла критике действия «Международных украинских авиалиний», не отменивших рейс в условиях крайней напряженности в регионе и повышенной готовности сил ПВО Ирана.

Власти Ирана ранее признали свою ответственность за ошибочный ракетный удар по самолету «МАУ», выполнявшего рейс Тегеран — Киев. Об этом писала «Газета.ru.».