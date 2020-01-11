Горбачев призвал сократить праздники в России

Москва, 11 января. Первый президент СССР Михаил Горбачев призвал сократить затяжные праздники в России, поскольку они лишь способствуют алкоголизации населения.

«Я считаю, что надо отменять не только новогодние длинные каникулы для россиян, но и задуматься над отменой длинных выходных в мае. Народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои. Выходные стоит распределять более равномерно», — пояснил он порталу Ura.ru.

Горбачев напомнил, что в период его правления в стране не было столь продолжительных праздников, что положительно сказывалось на обществе. Особенно пагубно, по мнению политика, долгие праздники влияют на провинцию, которая начинает «деградировать».

Отметим, что ранее против длинных новогодних каникул выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, гораздо целесообразнее сократить январские праздники и добавить освободившиеся выходные дни к отпуску. Так, каждый может решить, когда ему удобнее отдыхать. Самое главное, подытожил лидер ЛДПР — это прекратить практику всеобщего «отключения» страны до середины января.