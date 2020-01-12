Экс-депутат Рады предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы»

Киев, 12 января. На Украине задумались об организации празднований, посвященных 450-летию сожжения Москвы ханом Гиреем.

Украина должна рассмотреть варианты того, как можно на официальном уровне отметить 450-летие со дня сожжения Москвы войсками Крымского ханства. С соответствующим предложением в социальных сетях выступил экс-депутат Верховной рады Украины и главарь запрещенного на территории РФ так называемого «Меджлиса»1 Рефат Чубаров.

«3 июня 1571 года армия крымского хана Девлет-Гирея захватила и сожгла Москву. Как мы будем праздновать в следующем году 450-летие этой славной исторической даты? Все предложения размещаем здесь», — опубликовал провокационную запись у себя в Facebook Чубаров, известный своими экстремистскими высказываниями.

В комментариях подписчики начали предлагать свои варианты:

«В первую очередь считаю, что будет правильным установить памятник Девлет-Герею в Киеве. Рядом с этим памятником провести торжественный митинг. Кажется, это событие будет интересно и нашим украинским братьям», — Усеин Асанов. «Нацбанк может монету внеплановую выпустит, или как минимум памятную медаль. А «Укрпочта» выпустит серию почтовый марок и конверты…» — Александр Олещук. «Может на материковой Украине что-либо назовут именем общественного, или деятеля культуры крымско-татарского народа? Ну как во Львове после чеченской войны осталась улица Джохара Дудаева», — Шевкет Юзбашев. «Поставить памятник хану на Бессарабке!» — Евгений Рыбчинский.

Также в комментариях люди с экстремистскими взглядами устроили разжигание межнациональной ненависти.

«Лучше всего к этой дате спалить Москву», — Сергей Попко. «Повторить, однозначно! Я буду участвовать!» — Зарема Айдамирова «Может, повторить? Это ж русня мечтает про повторение истории? Вот они обрадуются!» — Татьяна Лабунская.

Бывший украинский парламентарий известен своими многочисленными абсурдными и экстремистскими высказываниями. Например в декабре 2019 года Чубаров заявлял о намерении устроить «марш на Крым».

Деятельность «Меджлиса» была запрещена в России в 2016 году. В ФСБ сообщают, что целью группировки является создание межнациональной напряженности на территории полуострова.

1 Организация запрещена на территории РФ.