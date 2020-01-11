Иран учредил Международный день сопротивления в память о генерале Сулеймани

Тегеран, 11 января. Власти Ирана заявили об учреждении Международного дня сопротивления в память о генерале Касеме Сулеймани, который был убит 3 января в результате авиаудара США. Об этом в субботу заявил секретарь Верховного совета по делам культурной революции Саид Реза Амели.

По его словам, президент Ирана Хасан Роухани уже подписал указ о создании новой памятной даты. Кроме того, именем генерала Сулеймани будет названа международная премия памяти жертв.

Напомним, что командующий иранским спецназом «Аль Кудс» генерал Касем Сулеймани был одним из самых влиятельных политических фигур у себя на родине. 3 января он погиб в результате удара ВВС США по аэропорту Багдада. После этого Корпус стражей исламской революции объявил о военной операции «Мученик Сулеймани», в ходе которой были нанесены удары по двум военным объектам США в Ираке.

Примечательно, что убийство Сулеймани вызвало вопросы даже у партнеров США по НАТО. Так, например, власти Канады потребовали от Вашингтона подробных обоснований необходимости ликвидации иранского генерала.

Смерть командующего «Аль-Кудс» спровоцировала новый виток напряженности на Ближнем Востоке, в связи с чем Ирак потребовал, чтобы США вывели свои силы с территории страны, на что Вашингтон ответил отказом. Госдеп подчеркнул, что готов вести с Багдадом переговоры лишь по теме безопасности, финансовому и дипломатическому партнерству. При этом в заявлении было сказано, что Америка представляет собой «Силу добра на Ближнем Востоке».