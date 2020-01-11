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День заповедников и нацпарков отметили в Подмосковье. ФАН-ТВ

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В павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ в рамках зимней образовательной программы прошли мероприятия, посвященные Дню заповедников и национальных парков.

Приокско-террасный заповедник — эталонный кусочек природы в 100 километрах от цента Москвы. Там обитает 143 вида птиц и 57 видов диких млекопитающих, но главная достопримечательность парка — зубры. Эти дикие лесные быки — современники мамонта еще совсем недавно стояли на грани исчезновения, а сегодня их можно встретить в Подмосковье.

День заповедников и нацпарков отметили в Подмосковье. ФАН-ТВ

«Зубры себя чувствуют отлично, даже просто замечательно, им комфортно, потому что условия приближенны к условиям дикой природы. Различаются только в том, что у них обособленная территория, и они у нас обитают семьями в каждом загоне, в больших загонах они содержатся. Есть бык производитель, у него от четырех до шести самок, которые дают нам каждый год потомство», — рассказывает специалист отдела экологического просвещения Приокско-Террасного заповедника Татьяна Демина.

День заповедников и нацпарков отметили в Подмосковье. ФАН-ТВ

Открыть тайны заповедника посетителям ВДНХ помог фильм «Четыре сезона Приокского леса». Научно-документальная картина Михаила Родионова — отличный портрет подмосковной природы. Она стала лауреатом многих российских и зарубежных кинофестивалей. Также посетителям прочли лекцию «Особо охраняемые природные территории, сохраняющие животных, занесенных в Красную книгу».

День заповедников и нацпарков отметили в Подмосковье. ФАН-ТВ

«Важность этого происходит от нашего времени. Человек так стал использовать Землю, что все меньше остается чистых уголков природы, видов животных, растений, вырубаются леса. Создание заповедной системы это единственный способ именно изымать из хозяйственной деятельности человека какие-то территории, чтобы их сохранять для будущих поколений», — отметил специалист отдела познавательного туризма Приокско-Террасного заповедника Сергей Маслов.

День заповедников и нацпарков отметили в Подмосковье. ФАН-ТВ

День заповедников и национальных парков — официальный праздник, который отмечают 11 января. В этот день 103 года назад в России был образован первый государственный Баргузинский заповедник.

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