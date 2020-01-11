День заповедников и нацпарков отметили в Подмосковье. ФАН-ТВ

В павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ в рамках зимней образовательной программы прошли мероприятия, посвященные Дню заповедников и национальных парков.

Приокско-террасный заповедник — эталонный кусочек природы в 100 километрах от цента Москвы. Там обитает 143 вида птиц и 57 видов диких млекопитающих, но главная достопримечательность парка — зубры. Эти дикие лесные быки — современники мамонта еще совсем недавно стояли на грани исчезновения, а сегодня их можно встретить в Подмосковье.

«Зубры себя чувствуют отлично, даже просто замечательно, им комфортно, потому что условия приближенны к условиям дикой природы. Различаются только в том, что у них обособленная территория, и они у нас обитают семьями в каждом загоне, в больших загонах они содержатся. Есть бык производитель, у него от четырех до шести самок, которые дают нам каждый год потомство», — рассказывает специалист отдела экологического просвещения Приокско-Террасного заповедника Татьяна Демина.

Открыть тайны заповедника посетителям ВДНХ помог фильм «Четыре сезона Приокского леса». Научно-документальная картина Михаила Родионова — отличный портрет подмосковной природы. Она стала лауреатом многих российских и зарубежных кинофестивалей. Также посетителям прочли лекцию «Особо охраняемые природные территории, сохраняющие животных, занесенных в Красную книгу».

«Важность этого происходит от нашего времени. Человек так стал использовать Землю, что все меньше остается чистых уголков природы, видов животных, растений, вырубаются леса. Создание заповедной системы — это единственный способ именно изымать из хозяйственной деятельности человека какие-то территории, чтобы их сохранять для будущих поколений», — отметил специалист отдела познавательного туризма Приокско-Террасного заповедника Сергей Маслов.

День заповедников и национальных парков — официальный праздник, который отмечают 11 января. В этот день 103 года назад в России был образован первый государственный Баргузинский заповедник.