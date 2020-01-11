Миро раскрыла интимные детали брака Высоцкой и Кончаловского

Москва, 11 января. Известный блогер Лена Миро раскрыла интимные детали брака актрисы Юлии Высоцкой и знаменитого режиссера Андрей Кончаловского. Она заявила, что у пары нет секса, хотя Высоцкая пытается убедить всех в обратном, публикуя в соцсетях фото мужа с оголенным торсом.

Миро полагает, что многие русские женщины видят свое предназначение в том, чтобы быть хорошей хозяйкой и угождать мужу в постели. Если одно из этих условий не выполнено, то представительница прекрасного пола начинает чувствовать себя неполноценной. Именно этим блогер объясняет публикацию столь интимного снимка в аккаунте Высоцкой.

При этом она подчеркивает, что 83-летний Кончаловский, несмотря на хорошую для своего возраста физическую форму, вряд ли все еще интересуется сексом. Миро обратила внимание, что на всех совместных фото режиссер опирается на жену, словно на костыль.

«Ни на одной фотографии Андрон не стоит сам. Вместо костыля — крепкая женушка. Худой торс? Ну, да — видим. Но секс? Скорее, нужна сиделка и собеседница. Совершенно понятно, что секса у Юли и ее мужа нет и быть не может. Андрон еле-еле стоит, и спасибо еще, что вообще живой», — пишет она.

Отметим, что Лена Миро весьма критично настроена к парам, у которых большая разница в возрасте. Так, например, ранее она усомнилась в искренности чувств молодой модели Дарины Эрвин к российскому продюсеру Александру Цекало, который годится девушке в отцы. Она выразила уверенность, что Эрвин вступила в отношения только ради денег и с этой же целью продвигает в соцсетях идею о том, «какой деда Саша отличный любовник».