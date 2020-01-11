Тегеран просит ООН принять меры против США за невыдачу визы главе МИД Ирана

ООН, 11 января. Иран обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой принять правовые меры против США из-за отказа в выдаче визы министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу для участия в заседании Совбеза ООН.

Об этом сказано в письме постоянного представителя Ирана при всемирной организации Маджида Тахт-Раванчи генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

«В сложившихся обстоятельствах следует прибегнуть к средствам правовой защиты, чтобы пресечь это нарушение международного права», — говорится в послании.

По мнению иранской стороны, продолжающееся невыполнение Вашингтоном своих обязательств, которое влияет на деятельность представителей Ирана при ООН, подтверждает наличие правового спора между принимающим государством, всемирной организацией и Тегераном.

«В связи с этим Иран вновь просит вас вмешаться в соответствии с соглашением о размещении штаб-квартиры, чтобы урегулировать этот спор, который уже поставил под сомнение авторитет ООН», — сказано в письме постпреда Ирана в ООН.

В пресс-службе ООН еще не комментировали возможные шаги по решению данной проблемы.

19 декабря 2019 Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой США обязаны своевременно выдавать въездные визы дипломатам, участвующим в мероприятиях всемирной организации. Резолюция была принята после инцидента осенью 2019 года, когда Штаты не выдали визы 18 российским дипломатам, направлявшимся на заседании Генассамблеи.