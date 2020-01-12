В Триполи наступило перемирие

Впервые за много месяцев антитеррористической операции «Аль-Карама» в Ливии наступило перемирие. Ливийская национальная армия (ЛНА) отозвалась на предложение президента России Владимира Путина прекратить огонь по позициям бандформирований в 23 часа по местному времени (00.00 мск).

Ливийская национальная армия сегодня готовилась приостановить операцию «Аль-Карама», которая проводится в стране с 2014 года. Солдаты проводили день без боевых задач, лишь опасаясь ударов врага со стороны Триполи. Они уважительно отнеслись к предложению лидера РФ перейти к мирному диалогу. В свою очередь боевики Правительства национального согласия весь день стреляли по позициям военных. Так длилось до глубокого вечера, когда кроме стрекота автоматных очередей и взрывов падающих мин лишь изредка можно было услышать посторонние звуки.

Постепенно выстрелы сходили на нет, и ливийские солдаты смогли почувствовать себя в относительной безопасности. В какой-то момент визг пролетающих пуль почти прекратился, а по ту сторону линии соприкосновения погасли вырывающихся из оружейных стволов вспышки. Всё затихло, и город погрузился в мирную тишину.

Таким образом сегодня, начиная с полуночи 12 января в Ливии заработал режим прекращения огня. Противоборствующие стороны ЛНА и ПНС перестали воевать друг с другом. Появилась возможность для урегулирования ливийского кризиса мирным путем.

Прекратить противостояние стало возможным после встречи в Стамбуле 8 января президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского лидера Владимира Путина. Во время переговоров глава РФ предложил своему коллеге разрешить ливийский кризис, введя режим прекращения огня. Эрдоган поддержал это предложение. Впоследствии обозначилось, что для достижения дипломатического уровня необходимо прекратить огонь в Ливии в 23 часа по местному времени (00.00 МСК).

Отметим, что в Ливии ведется антитеррористическая операция «Аль-Карама». В рамках этой кампании Ливийская национальная армия освобождает свою страну от боевиков, которые находятся в Триполи и на северо-западе страны.