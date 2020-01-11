Москва не теряет надежды на мирное разрешение конфликта в Сухуме

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей продолжает следить за событиями в столице Абхазии Сухуме, где два дня проходили акции протеста.

Обстановка в Сухуме по-прежнему спокойная. Силовые структуры Абхазии продолжают следить за порядком у правительственных зданий.

Напомним, оппозиция два дня контролировала президентский дворец, а на площади перед зданием находились ее сторонники — около тысячи человек — в ожидании решения Верховного суда. Оппозиционер Алхас Квициния, проигравший президентские выборы 8 сентября 2019 года, не признал итоги их второго тура.

Перед сторонниками действующего президента выступил первый вице-премьер республики Даур Аршба, подтвердивший визит в Абхазию заместителя секретаря Совбеза России Рашида Нургалиева, который будет изучать ситуацию в Абхазии и призван содействовать ее мирной стабилизации. В Минздраве республики отметили, что за медицинской помощью никто из митингующих не обращался.

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба не согласился уйти в отставку и выразил готовность сесть за стол переговоров с протестующими.

Вечером 10 января Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу главы оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квицинии и признал второй тур президентских выборов в Абхазии незаконным.

Москва расценивает ситуацию гражданского противостояния в Сухуме как внутреннее дело республики и рассчитывает на скорейшее мирное урегулирование ситуации в стране, о чем появился комментарий на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Политолог Далила Пилия заверила Федеральное агентство новостей в том, что не стоит ожидать «майдана» по-абхазски, несмотря на то, что страну лихорадит уже около 15 лет. Проблема в том, что до сих пор не нашелся лидер, который смог бы объединить Абхазию, считает Пилия.

Рауль Хаджимба возглавляет Абхазию с 2014 года. Он был избран на второй пятилетний срок по итогам прошедших в сентябре 2019 года выборов. Ранее четыре раза претендовал на пост президента — в 2004, 2009, 2011 и 2014 годах. В настоящее время его команда намерена пытаться опротестовать решение Верховного совета Абхазии об отмене итогов выборов.