Сирия, 12 января. ВВС коалиции США атаковали позиции иранских формирований в Дейр-эз-Зоре. Джихадисты ИГ1* терроризируют мирное население города Аль-Бусейра. Курдские боевики устанавливают новые КПП в Хасаке в попытке сдержать недовольство населения, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели перестрелки с боевиками на границах «Большого Идлиба»; нанесли удары по позициям исламистов на северо-западе от Алеппо.

«Тахрир аш-Шам»: заявляла о потерях САА в военной технике на юге Идлиба.

«Исламское государство»1: совершило налет на конвой курдских радикалов севернее Ракки; обвиняется в убийстве мирного жителя в Хасаке; подозревается в организации взрыва в городе Хаджин в Дейр-эз-Зоре; патрулировало улицы города Аль-Бусейра на мотоциклах.

Курдские вооруженные группировки: дважды подверглись нападению неизвестных в провинции Дейр-эз-Зор; задержали порядка 20 сирийцев в рамках насильственной вербовки в Хасаке; разместили дополнительные КПП вблизи города Аш-Шаддади.

Международная коалиция: осуществила боевые вылеты в восточной части Дейр-эз-Зора; атаковала позиции иранских формирований на востоке САР.

Провинция Алеппо

В западной части региона накануне отмечались перестрелки между правительственными войсками и боевиками вооруженной оппозиции. Согласно информации Twitter-канала (baladinetwork), союзники Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по военным объектам джихадистов террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» и выступающих на ее стороне бандформирований в горах Маарет Аль-Артик.

В административном центре провинции вновь прошли работы по разминированию местности от следов военного присутствия боевиков исламистских группировок. Агентство новостей Al Nour передавало, что инженерные подразделения САА были задействованы в кварталах Аль-Мидан и Ар-Рамуса в период с 8.00 до 14.00.

Провинция Дейр-эз-Зор

В течение дня ВВС международного альянса продолжили осуществлять боевые вылеты в Восточном Дейр-эз-Зоре. Сперва военные самолеты были замечены в районах, оккупированных курскими боевиками, позднее стало известно, что воздушной атаке подверглись опорные пункты иранских военизированных формирований. Об этом сообщал на своей странице в Twitter военный источник (NagiNajjar).

В зонах контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) накануне вновь фиксировались вылазки неизвестных. Поступали сведения об атаке на блокпост курдских радикалов поблизости от города Ат-Тайяна, а также сообщалось о взрыве в городе Хаджин, жертвами которого стали мужчина и ребенок. Twitter-канал (deirezzor24) передавал, что СВУ было установлено на мотоцикле. В организации взрыва обвинялись террористы «Исламского государства».

Появились данные о том, что город Аль-Бусейра фактически перешел под контроль боевиков «Исламского государства». Агентство новостей Al Nour передавало, что террористы разъезжают по городу на мотоциклах, заявляя о господстве группировки. Напомним, официально населенный пункт находится в оккупации курдских радикалов.

К вечеру стало известно о том, что была открыта переправа через Евфрат, расположенная неподалеку от населенного пункта Ас-Сальхия к северу от Дейр-эз-Зора. Она соединяет зоны контроля Сирийской арабской армии (САА) и курдских бандгрупп.

Провинция Идлиб

На юге провинции в минувшие сутки продолжились столкновения между правительственными подразделениями и боевиками незаконных бандгрупп. Военный источник в сети Twitter (mohmad_rasheed) передавал, что артобстрелам военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) подверглись укрепрайоны боевиков на окраинах населенных пунктов Абу-Шарджа, Бабила и Ат-Тах. Подконтрольные исламистам интернет-порталы заявляли о том, что джихадистам якобы удалось уничтожить БМП сил САР. Тем не менее официального подтверждения эти сведения так и не получили. Прикрытие САА с воздуха обеспечивали сирийские военные самолеты. Twitter-канал (ufuk_sy) сообщал о вылетах в районе населенных пунктов Бинниш, Сармин, Ан-Найраб, Хан ас-Субуль, Дейр-Сунбуль, Бабила, Ад-Дана и Маасран.

Отмечались перестрелки в северо-западной части соседней провинции Хама. Медиапортал Step News Agency сообщал о стычках поблизости от населенного пункта Шир Магар, которые спровоцировали исламисты, открыв огонь по городу Аль-Хувейз.

Напомним, сегодня в 00.01 вступил в силу режим тишины, о введении которого договорились Турция и РФ. Это позволит избежать бегства большого количества мирных жителей из Идлиба. Напомним, при попытке приостановить боевые действия в прошлый раз, 9 января, боевики нарушили действие режима тишины в первые сутки.

Провинция Ракка

Информационный портал Step News Agency сообщал о налете на колонну транспортных средств «Демократических сил Сирии» (SDF) к северу от Ракки. Конвой подвергся обстрелу неизвестных, предположительно из числа террористов «Исламского государства», что привело к ранению как минимум двух членов SDF. Кроме того, один из курдских боевиков пострадал в результате взрыва в районе населенного пункта Аль-Кантари, в организации которого также обвиняются джихадисты ИГ.

Интернет-портал Al Nour сообщал о том, что курдские радикалы установили несколько контрольно-пропускных пунктов на подступах к административному центру провинции. Подобные меры призваны сократить число лиц, покидающих отряды группировки. Напомним, количество дезертиров в рядах SDF довольно велико, поскольку многие сирийцы попадают в тренировочные лагеря курдских боевиков в рамках насильственной вербовки.

Провинция Хасака

Стало известно о новой вылазке неизвестных в городе Хасака. Информагентство Syrian Network for Human Rights сообщало о том, что радикалы застрелили одного из местных жителей по имени Ясер Джамиль Абди в квартале Маршо. В совершении налета подозреваются террористы «Исламского государства».

Во второй половине дня прогремел взрыв вблизи города Меркада. По данным информагентства Al Nour, на СВУ подорвался автомобиль «демократической армии», что привело к ранению одного из бойцов формирования.

Между тем в провинции возобновилась насильственная вербовка гражданских лиц в ряды «Демократических сил Сирии» (SDF). Так, новостной портал Al Nour передавал, что курдские радикалы задержали около 20 человек в рамках принудительной мобилизации. Позднее в районе города Аш-Шаддади на юге региона были установлены новые блокпосты. Как отмечалось, на это SDF подвигли опасения по поводу новой волны народного недовольства.

1 Организация запрещена на территории РФ.