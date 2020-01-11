Президент Ирана пообещал Зеленскому наказать виновных в трагедии с «Боингом-737»

Киев, 11 января. Президент Ирана Хасан Роухани во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским принес извинения в связи с крушением самолета «Боинг-737», который был сбит по ошибке иранскими силами ПВО. Об этом в субботу сообщила администрация президента Украины.

«Официальный Тегеран заверил, что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности, а украинской экспертной группе будет оказана вся необходимая поддержка для дальнейшего эффективного сотрудничества в юридической и технической плоскостях», — говорится в сообщении.

Зеленский в свою очередь призвал Иран как можно быстрее опознать тела украинских граждан и вернуть их на родину до 19 января. Роухани пообещал дать соответствующие указания этой же ночью. Кроме того, стороны обсудили вопрос выплаты компенсаций. В ближайшее время министерство иностранных дел Украины направит в Тегеран ноту с четким перечнем всех последующих шагов урегулирования.

Напомним, что украинский пассажирский самолет «Боинг-737» 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из Тегерана. На борту лайнера находились граждане Украины, Великобритании, Германии, Швеции, Канады, Ирана и Афганистана — все они погибли.

Впоследствии власти Ирана взяли на себя ответственность за авиакатастрофу. Официальные лица заявили, что из-за активизации военных действий со стороны находящихся в Ираке сил США средства ПВО Ирана были приведены в боевую готовность, что и повлекло за собой крушение самолета.

Министр иностранных дел Сирии Мохаммад Джавад Зариф заявил, что причиной трагедии стал человеческий фактор. При этом он подчеркнул, что роковая ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США.

Как отметили в генштабе страны, украинское воздушное судно пролетало вблизи военного объекта Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и было принято за «вражескую цель». Самолет был сбит в «условиях повышенной боевой готовности», которая была связана с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке.