Сирия, 11 января. Состоялось открытие переправы через Евфрат у Ас-Сальхии неподалеку от Дейр-эз-Зора. Более тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки. Американский конвой был развернут сирийцами на КПП в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали опорные пункты боевиков на границах «Большого Идлиба» с воздуха.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в северной части Ракки.

Курдские вооруженные группировки: подверглись нападению неизвестных в районе деревни Аль-Кибар в Дейр-эз-Зоре.

Соединенные Штаты: попытались переправить военную технику из Хасаки в Ракку.

Провинция Дейр-эз-Зор

Еще одно нападение на позиции «Демократических сил Сирии»**** (SDF) произошло на северо-западе от административного центра региона. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (deirezzor24), группа неизвестных совершила налет на опорный пункт курдских боевиков неподалеку от деревни Аль-Кибар. Сведения о последствиях вылазки в данный момент уточняются.

Между тем состоялось открытие переправы через Евфрат в районе населенного пункта Ас-Сальхия севернее Дейр-эз-Зора. Это позволит возобновить сообщение между районами, контролируемыми Сирийской арабской армией (САА) и курдскими радикалами.

Провинция Даръа

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) опубликовал новые данные о числе сирийцев, которые прибыли в Сирию за последние сутки. Стало известно, что в течение дня 245 человек пересекли границу с Ливаном в районе пунктов пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», еще 886 беженцев вернулись в САР из Иордании через пограничный переход «Насиб», располагающийся на юге Даръа. Напомним, все они были вынуждены покинуть родные населенные пункты после их оккупации боевиками вооруженной оппозиции или террористами связанных с «Исламским государством» бандгрупп. Тем не менее зачистка юго-западных сирийских провинций позволила обеспечить безопасное возвращение гражданского населения.

Провинция Идлиб

В Южном Идлибе продолжаются боевые вылеты ВВС Сирии. Как передает Twitter-канал (ufuk_sy), точечным ударам сирийской авиации подверглись огневые позиции боевиков незаконных бандформирований в окрестностях населенных пунктов Бинниш, Сармин, Ан-Найраб, Хан ас-Субуль, Дейр-Сунбуль, Бабила, Ад-Дана и Маасран. Данные о потерях боевиков в живой силе или военной технике пока формируются. Как известно, ВВС САР возобновили работу на окраинах зоны «Большого Идлиба» в ответ на провокационные обстрелы со стороны боевиков.

Провинция Ракка

Прогремел взрыв в северной части провинции. По информации новостного агентства Al Nour, один из курдских радикалов пострадал при подрыве автомобиля на СВУ. Инцидент произошел в районе населенного пункта Аль-Кантари на севере региона. О возможных организаторах взрыва пока ничего неизвестно.

Между тем вслед за размещением дополнительных блокпостов в Хасаке «Демократические силы Сирии» (SDF) распорядились об установке ряда новых контрольно-пропускных пунктов на въезде в Ракку. Тот же медиапортал передает, что поводом для этого стали участившиеся случаи дезертирства среди членов группировки. Как известно, многие бойцы попадают в ряды SDF в рамках насильственной вербовки и не жалают принимать участие в боевых действиях на стороне курдских боевиков.

Провинция Хасака

Поступила информация о прибытии американского военного конвоя в район населенного пункта Тель-Тамр в северной части Хасаки. Об этом сообщает на своей странице в сети Twitter военный источник (rojavanetwork). Тем не менее, по данным интернет-портала Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), сотрудники российской военной полиции и сирийские военные, дислоцирующиеся в районе деревни Гибеш, перекрыли проезд колонне бронетранспортеров. Отмечается, что она следовала в сторону города Айн-Исса на севере Ракки.

1 Организация запрещена на территории РФ.