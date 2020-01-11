Армия Сирии отбила мощную атаку боевиков в Идлибе

Дамаск, 11 января. Сотрудники российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки зафиксировали 31 обстрел со стороны боевиков. Об этом заявил руководитель ЦПВС генерал-майор Юрий Боренков.

Вооруженные группировки обстреляли 4 населенных пункта в провинции Алеппо (включая одноименный административный центр), 8 населенных пунктов в Латакии и 9 в провинции Идлиб. В Идлибе, в частности, было предпринято нападение на позиции сирийской правительственной армии, в котором участвовало до 200 боевиков и 30 пикапов с крупнокалиберными пулеметами. Атака была отбита точечным огнем сирийских танков и артиллерии.

Напомним, что большая часть территорий Идлиба сегодня контролируется боевиками. Ранее здесь была создана зона деэскалации, куда переместились террористы, отказавшиеся сдать оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях САР. 10 января Россия и Турция согласовали введение режима прекращения огня в провинции, который вступит в силу с 12 января. В настоящее время на территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.