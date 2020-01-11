Топ-менеджер «Нафтогаза» Витренко признал Путина наивысшим специалистом

Киев, 11 января. Саммит в «нормандском формате» в Париже доказал, что президент РФ Владимир Путин является специалистом во многих отраслях, в том числе в газовом вопросе. Об этом заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Он вспомнил, как во время встречи во Франции разговор между российским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским перешел на тему газа. По словам Витренко, в один момент началась «более техничная» дискуссия, глава Украины попросил его принять в ней участие.

Топ-менеджер «Нафтогаза» подчеркнул, насколько его поразила компетентность Путина в данном вопросе.

«Для меня эта ситуация была шоком. Мы обсуждали с Путиным технические вопросы: суммы, транзитные ставки, юридические детали, состав арбитров в арбитраже», — вспомнил он.

Витренко признал президента РФ наивысшим специалистом, который не только разбирается во многих сферах, но и принимает личное участие в их обсуждении.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» заявил, что украинская сторона довольна условиями газового контракта с российской компанией «Газпром» и считает его самым выгодным за всю историю независимости страны. Москва и Киев продлили соглашение по транзиту на европейскую территорию на пять лет.

Ожидается, что в наступившем году через территорию Украины пройдет 65 миллиардов кубометров газа, а последующие четыре года «Газпром» будет прокачивать по 40 миллиардов кубометров голубого топлива.