Сирия, 12 января. Центр по примирению враждующих сторон организовал гуманитарную акцию в провинции Алеппо. Курдские боевики задержали четырех человек в Ракке за подстрекательство к митингам. ИГ1* заявило о двух вылазках в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели артобстрел позиций боевиков северо-западнее Алеппо; обустроили несколько новых командных пунктов в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: заявило о вылазках в провинциях Дияла и Аль-Анбар на территории Ирака.

Курдские вооруженные группировки: обнаружили бомбу в населенном пункте Аль-Джунайна к северу от Дейр-эз-Зора; задержали четырех человек в Ракке по обвинению в подстрекательстве к митингам.

ВС Турции и протурецкие силы: выявили заминированный автомобиль в городе Тель-Абьяд на севере Ракки.

Провинция Алеппо

На северо-западе от Алеппо не утихают столкновения на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков террористического объединения «Тахрир аш-Шам». Медиапортал Step News Agency сообщает о том, что артиллерийские части САА, дислоцирующиеся в районе населенного пункта Хандарат, обстреливают огневые позиции радикалов на подступах к поселению Хайан. Как известно, джихадисты, отряды которых базируются в данном районе, нередко обстреливают жилые кварталы административного центра провинции, что приводит к жертвам среди мирных жителей.

Между тем в провинции прошла очередная гуманитарная акция российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Согласно данным, опубликованным на официальной странице Минобороны РФ в сети Facebook (mod.mil.rus), 400 наборов с продовольствием, общий вес которых составил почти две тонны, были распределены среди нуждающихся жителей населенного пункта Кебеллик.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (euphratespost) сообщает о том, что союзники Сирийской арабской армии (САА) приступили к укреплению своих позиций в городе Дейр-эз-Зор. Несколько командных пунктов были обустроены в квартале Ар-Расафа, который был освобожден осенью 2017 года.

Между тем в подконтрольном «Демократическим силам Сирии» (SDF) населенном пункте Аль-Джунайна, находящемся на левом берегу Евфрата к северу от административного центра провинции, было обнаружено взрывное устройство. Бомба была заложена у здания самопровозглашенного местного совета курдских радикалов, передает Twitter-канал (deirezzor24).

Провинция Ракка

Информационное агентство Al Nour сообщает о том, что на юге от Ракки курдскими радикалами была проведена серия арестов. По меньшей мере четыре человека были задержаны в населенном пункте Аль-Мансура по обвинению в подстрекательстве к демонстрациям против «Демократических сил Сирии» (SDF). Более подробная информация о случившемся пока уточняется. Напомним, в оккупированных курдскими боевиками районах нередко происходят народные митинги и акции протеста, участники которых осуждают принудительную мобилизацию, а также притеснение коренного арабского населения со стороны SDF.

Между тем Twitter-канал (masarpressnet) заявляет, что в городе Тель-Абьяд на севере региона был предотвращен взрыв автомобиля. Заминированное транспортное средство было выявлено бойцами протурецких военизированных формирований. Предполагается, что к попытке организации взрыва имеют отношение курдские боевики, действующие в составе подпольных групп, подобных «спящим ячейкам» «Исламского государства».

Ирак

О новых вылазках в Ираке заявили террористы «Исламского государства». Как передает на своей странице в сети Twitter (jacksanders1965), одна из них произошла на территории провинции Аль-Анбар. Под ударом оказались позиции проправительственного военизированного формирования «Хашд аш-Шааби» на шоссе Аль-Каим — Окашат. По предварительным данным, двое бойцов Сил народной мобилизации были убиты, еще двое получили ранения. Кроме того, подконтрольный ИГ медиапортал «Аль-Амак» утверждает, что джихадисты террористической группировки застрелили двух сотрудников полиции в провинции Дияла. Однако эта информация пока нуждается в проверке.

1 Организация запрещена на территории РФ.