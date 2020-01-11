Пушков объяснил реакцию Турчинова на трагедию с «Боингом»

Москва, 11 января. Россия не имеет отношения к трагедии с украинским «Боингом», ни одному нормальному политику не пришло бы в голову обвинить в произошедшем Москву. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Сенатор прокомментировал предложение экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова, призвавшего наказать за сбитый украинский «Боинг» не только Иран, но и Россию, поскольку авиалайнер якобы был сбит российской ракетой.

Пушков указал на то, что непричастность РФ к данной катастрофе очевидна для всего мира.

«Страна-поставщик оружия не несет ответственности за его использование. Ни одному нормальному политику в мире и не пришло в голову обвинить Россию. Нормальному не пришло, а Турчинову пришло. Диагноз», — объяснил он реакцию Турчинова в своем Twitter.

Ранее в Facebook Турчинов написал, что в подготовке катастрофы гражданского борта могла быть задействована Москва, и Украина «должна немедленно потребовать созыва внеочередного заседания Совета ООН» с целью «привлечь к ответственности не только руководство Ирана, но и их военного союзника — РФ», сообщает «Пятый канал».

Журналист, политолог, публицист и общественный деятель Армен Гаспарян сказал, что реакция известного украинского «русофоба» была предсказуемой. Он указал на то, что часть так называемого «украинского истеблишмента», к которой относится Турчинов, будет «активнейшим образом поддерживать ту повестку, которую задали американские кураторы».

Напомним, в субботу ВС Ирана официально объявили о том, что украинский лайнер был сбит ими по ошибке. Гражданский самолет был замечен рядом с важным военным объектом Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и принят за вражеский объект. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в Twitter написал, что к катастрофе привела человеческая ошибка, спровоцированная авантюризмом США в период кризиса.

На то, что удар Ирана был спровоцирован Вашингтоном, указал ряд экспертов. В частности, политолог Юрий Самонкин заявил, что трагедия «Боингом» случилась в результате преднамеренной провокации США. Об этом же сказали военный эксперт Сергей Хатылев и руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.