Россия организовала три пункта пропуска в Идлибе для возвращения беженцев

Дамаск, 11 января. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии организовал три пункта пропуска в зоне деэскалации «Идлиб» для того, чтобы беженцы и внутренне перемещенные лица смогли вернуться в свои дома на освобожденных от боевиков территориях. Об этом заявил руководитель ЦПВС генерал-майор Юрий Боренков.

«Для организации выхода мирных жителей на территории, подконтрольные сирийским правительственным силам, с 13 января начнут функционировать три пункта пропуска – Абу-эд-Духур, Хабит и Эль-Хадер», — пояснил он.

По словам Боренкова, во всех пунктах пропуска будет горячее питание, питьевая вода, медикаменты и предметы первой необходимости. Центр также выделил транспорт для доставки граждан в безопасные районы. Информация о режимах работы пунктов распространяется через листовки, теле- и радиовещание, а также через СМС-сообщения.

Отметим, что параллельно российская сторона проводит работу по преодолению гуманитарного кризиса в стране. За прошедшие сутки силами ЦПВС была проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Кебеллик (провинция Алеппо). Местным жителям было предоставлено 400 продовольственных наборов общим весом 1,94 тонны, а российские врачи оказали медицинскую помощь 77 сирийским гражданам. Всего же Центр провел 2,3 тыс. гуманитарных акций в Сирии, доставив нуждающимся 3,9 тыс. тонн гуманитарного груза и оказав помощь 117 тыс. жителей.