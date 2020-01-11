Известную певицу Maruv ограбили в Киеве

Киев, 11 января. Неизвестные злоумышленники ограбили популярную украинскую певицу Анну Корсун, выступающую под псевдонимом Maruv. Об этом сообщила сама артистка, раскрыв подробности произошедшего в Киеве.

По ее словам, ограбление произошло в субботу на улице Богдана Хмельницкого.

«У меня из машины украли сумку с документами, со всеми новогодними подарками», — рассказала девушка в Instagram Stories.

Исполнительница обратилась к фанатам за помощью — она попросила связаться с ней или ее директором в случае, если кто-то видел убегающего человека с черной сумкой «под крокодила». Певица разместила и фото самой украденной вещи, подчеркнув, что ей очень важно ее содержимое.

Maruv не только известная на Украине и за ее пределами певица, но также продюсер, композитор и поэтесса. Девушка с 2018 года выступает сольно, а до этого под именем Maruv существовал музыкальный проект с ее участием, являвшийся, в свою очередь, наследником группы The Pringlez.

Весной прошлого года состоялся первый в карьере артистки сольный концерт в московском концертном зале «Известия Hall», она спустя несколько дней выступила еще и в Санкт-Петербурге. А в декабре вокалист украинской националистической рок-группы «Широкий Лан» Святослав Бойко обвинил певицу «в измене родине».

Исполнительница замужем за PR-менеджером проекта Maruv Александром Корсуном.