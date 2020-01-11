Вишневский пытается сделать из террористов «Сети» политических жертв

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский призвал горожан прийти на выставку, посвященную арестованным террористам группировки «Сеть». Ее организовала родная партия Вишневского «Яблоко» в своем штабе на Шпалерной. Там обещают представить некие документы по делу и фотографии. На открытии 12 января должны присутствовать родители арестованных.

В эфире «Эха Москвы» Вишневский назвал дело «Сети» сфабрикованным, проведя аналогию с украинцем Олегом Сенцовым.

«Обвиняемые по делам «Сети» и «Нового величия», которые сфабрикованы спецслужбами. Это что, действительно террористы? Нет, конечно. Это те, с кем удобно бороться», — сказал он.

«Сеть» — это разветвленная террористическая организация левых активистов, 11 участников которой ФСБ арестовала осенью 2017 года, сейчас под арестом девять. По версии спецслужб, ячейки были в Москве, Петербурге, Пензе, Омске и Белоруссии. Следователи установили, что несколько членов группы планировали устроить серию терактов во время чемпионата мира по футболу и выборов президента, чтобы расшатать обстановку в стране.

Еще до первых результатов расследования оппозиционные деятели, либеральные СМИ и российские представительства западных изданий стали называть это дело фейковым, а самих активистов — жертвами, чьи человеческие права грубо нарушены. Тот же Вишневский не первый раз уже проявляет интерес и сочувствие к фигурантам дела «Сети», утверждая, что молодые ребята точно не хотели ничего взрывать и стрелять, а все спланировали силовики, чтобы показать свою значимость, называет их не иначе как «политическими заключенными». Хотя основатели признали свою вину.

В той же риторике они выступают до сих пор: BBC, «Медиазона», «Медуза», «Радио Свобода» и другие в каждом материале про «Сеть» обязательно упоминают, что признательные показания минимум двоих следователи выбили в буквальном смысле, а доказательства вины остальных строятся на видеозаписях страйкбольных сборищ.

Тем не менее документы и материалы переписки подтверждают, что участники готовились пустить в ход настоящее оружие и взрывчатку (у пензенцев Василия Куксова, Дмитрия Пчелинцева и Ильи Шакурского дома нашли оружие, а у петербуржцев Армана Сагынбаева и Юлия Бояршинова — компоненты для изготовления взрывных устройств), и неизвестно, сколько могло бы быть жертв, если бы они сделали это. Впрочем, одна человеческая жертва на совести фигурантов все же есть — именно под впечатлением от ареста участников «Сети» 17-летний юноша устроил взрыв в приемной ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года, он умер на месте, пострадали трое сотрудников общественной приемной.

Депутат — поклонник террористов

Но Борис Вишневский продолжает настаивать, что обвинения не обоснованны, и звать петербуржцев на выставку в штаб «Яблока», особенно радуясь, что там будут присутствовать родители заключенных, что отдельно возмутило сетевую общественность. Вот что пишет Telegram-канал 1703:

О целях такой поддержки и правда можно лишь догадываться, но после помилования и освобождения украинца Олега Сенцова оппозиционерам очень нужны новые «узники совести» для отработки повестки «В России кто угодно может стать жертвой произвола силовиков», и арестованные анархисты вполне подходят в числе прочих. Правда, исторически недавний западный опыт подобного подхода не одобряет, какой бы ни была высокой цель.

«Сеть» как несостоявшаяся RAF

Вспоминается 30-летняя (с 1968 по 1998 год) история группировки RAF (Rote Armee Fraktion, Фракция Красной армии) из ФРГ. Ее тоже основали студенты, сторонники неомарксизма, леворадикалы — идейная и идеологическая база у немецких «армейцев» и российских «сетевиков» похожа: нет фашизму, нет грабительскому капитализму и диктатуре. Только там все было гораздо масштабнее в плане последствий для общества.

В 1970-71 годах рафовцы грабили банки, им долго удавалось уходить от ареста. Но в 1972 году совершили первый теракт с применением бомб на государственных объектах США на территории Германии. Погибли четыре человека, были ранены около 30. Лидеров движения Ульрику Майнхоф, Хорста Малера и еще 38 человек арестовали. Попав в тюрьму, террористы начали голодовку, жалуясь на невыносимые условия содержания, но правительство было непреклонно, в итоге представители первого поколения организации были признаны виновными и получили сроки от восьми лет до пожизненного.

Второе и третье поколения отметились не слабее — захваты посольства ФРГ в Стокгольме, убийство генерального прокурора ФРГ Зигфрида Бубака, угоны самолетов, похищения, налеты, взрывы — всего более 20 насильственных акций, полный список которых можно почитать в «Википедии» и в многочисленной публицистике на тему.

СССР был склонен поддерживать красную молодежь в капиталистических странах, но методы RAF повергли в шок и советское руководство: несмотря на формальную идеологическую близость, никто официально не спешил вступиться за арестованных. Из западной общественности лишь французский философ Жан-Поль Сартр попытался выступить посредником и уговорить руководство ФРГ смягчить условия содержания террористов, но даже у лидера интеллектуалов Европы это не получилось. Немцы еще помнили уроки 1920-30-х и хорошо понимали, к чему может привести излишняя гуманность к тем, кто учится обращаться с оружием и взрывчаткой, чтобы дестабилизировать власть, и готов убивать своих соотечественников «неправильных» социальных групп во имя грядущего равенства и справедливости.

Да, участникам «Сети», в отличие от RAF, не удалось осуществить ничего из задуманного: взрывов и стрельбы не было благодаря работе ФСБ. Но от того не менее странно, когда действующий региональный политик и депутат зовет на тематическую выставку и проникается сочувствием к людям, которые готовились взрывать и стрелять, помогая романтизировать их деятельность.

Впрочем, немцы за 40 лет также многое подзабыли, и сегодня русская версия немецкой «Дойче Велле» пишет о левых активистах из российских городов, вынося в лид заявления о пытках и имена правозащитников.

Можно ли вообразить, что материал с откровенной симпатией обвиняемым вышел в газете социалистической ГДР 1970-х после ареста первого поколения бойцов RAF, а часть газет ФРГ его перепечатало? Вряд ли. Все-таки в России нового века свободы слова больше, чем на Западе прошлого, если сейчас целый ряд изданий активно защищает людей, признанных членами террористической организации.

Еще сложнее представить, что в Мюнхене или Дюссельдорфе того времени местный депутат приглашает горожан на выставку, посвященную террористам RAF, и уверяет в радиоэфире, что часть из них не заслуживает уголовного наказания и вообще многие могли лишь случайно интересоваться деятельностью движения, посещать кружки, держать у себя листовки с красной звездой и автоматом, — это мгновенно убило бы его как политика.

Борису Вишневскому стоит освежить в памяти историю самых кровавых радикалов Европы и не удивляться, если у властей и к нему появятся вопросы после мероприятия: все-таки оправдание терроризма и террористов — это неправильно и с позиции закона, и с точки зрения общественного договора.