Собчак впервые показала лицо без макияжа

Москва, 11 января. Известная российская телеведущая Ксения Собчак выложила необычное фото, впервые показав публике свое лицо без макияжа. На снимке, который был сделан во время отпуска в Куршевеле, также оказался муж Собчак — Константин Богомолов.

Оба супруга были одеты просто и явно не пытались ни на кого произвести впечатление. Судя по всему, пара прекрасно отдыхает и ничто не мешает молодоженам наслаждаться каникулами. На днях Богомолов выложил в Instagram видео, где он уверенно рассекает на горных лыжах по склону. Режиссер признался, что впервые встал на лыжи всего пять дней назад, однако тренировки под чутким руководством Собчак дали свои плоды.

Как сообщают СМИ, супруги отдыхают вместе со своими детьми. Собчак взяла в Куршевель трехлетнего сына Платона, который родился в браке с Максимом Виторганом, а Богомолов — дочь Анну, матерью которой является Дарья Мороз. Платон, несмотря на все старания матери, пока не демонстрирует успехов в освоении лыжных техник, а вот спортсменке Анне, которая занимается теннисом и коньками, они дались очень легко.

Посты Собчак тоже демонстрируют гармонию, которая царит в молодой семье. Телеведущая добродушно шутит над своим мужем, впервые вставшим на лыжи, спрашивая у него, есть ли будущее у российского лыжного спорта. В ответ на что Богомолов торжественно обещал поехать на соревнования под российскими триколором, но с «допингом», подразумевая глинтвейн.