Александр Беглов проинспектировал Пушкинский район. ФАН-ТВ

Александр Беглов посетил Пушкинский район с рабочим объездом. Там он осмотрел два дошкольных учреждения, гимназию, спортивную школу и женскую консультацию.

Детский садик №11 поселка Шушары введен в эксплуатацию месяц назад. Игровые, спальни, столовые, бассейн — все готово к приему дошкольников. Садик рассчитан на 218 человек. На игрушки и учебные материалы за прошлый год выделено и потрачено 11,6 млн рублей.

Дети и родители встретили губернатора в новом музыкальном классе и показали небольшое новогоднее представление.

Работы в другом детском садике на 180 мест уже на финальной стадии: в помещениях ведутся отделочные работы, закупается мебель. Строители лично пообещали градоначальнику сдать объект к 8 марта. Александр Беглов похвалил проект дизайна комнат.

Ученики пушкинской футбольной школы также горячо поприветствовали губернатора. Они задали ему вопросы о том, за какую команду болеет градоначальник, посетит ли он «Евро-2020», и кто его любимый игрок. Маленькие спортсмены подарили гостю футболку с его фамилией, а он оставил автограф на футбольном мяче. Отметим, спортшкола на базе стадиона «Олимпиец» попала в список возможных тренировочных баз команд-участниц чемпионата Европы по футболу.

Гимназия №406 Пушкинского района сменила подрядчика. Теперь она точно будет готова к 1 сентября. Кроме того, новая женская консультация скоро примет первых посетительниц. Кстати, это пока единственное в районе медучреждение, которое будет работать по системе «бережливая поликлиника».

«Нам нужно определенное время, чтобы ликвидировать дисбаланс между жилой застройкой и социальной. По нашим расчетам, чтобы город привести в порядок нужно около трех лет. По крайней мере, достичь уровня 95% обеспеченности социальными объектами абсолютно всех районов нашего города», — отметил градоначальник.

Он также отметил, что на эти нужды городу необходимо около 620 млрд рублей. Среди первоочередных задач: обеспечение Петербурга поликлиниками, больницами и школами.