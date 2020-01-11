Путин и Меркель подтвердили важность окончания строительства «Северного потока — 2»

В Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Депутат Госдумы Игорь Ананских в комментарии Федеральному агентству новостей оценил взаимные выгоды от этой встречи.

«Обе стороны подтвердили важность окончания [строительства] «Северного потока — 2» — выгодной для всей Европы газовой магистрали. И Россия, и Германия заинтересованы в скорейшей реализации этого проекта. Важно, конечно, и то, что будет налажен транзит, но важнее, что это будет самая дешевая доставка газа до европейского потребителя», — прокомментировал Ананских.

Депутат отмечает, что уже можно совершенно точно говорить о продолжении взаимовыгодных экономических проектов, которые будут полезны не только экономике Российской Федерации, но и будут связаны с улучшением жизни европейцев.

«Это важно не только для Германии, но и для всех других стран, заинтересованных в улучшении жизни своих граждан и экономики в целом. И российская, и немецкая стороны на сегодняшней встрече выразили желание поскорее завершить все работы по «Северному потоку — 2» и все запустить. Это очень важно», — заключил Ананских.

Во время встречи Путин и Меркель обсудили также положение дел в Сирии, Ливии, Иране, Ираке и на Украине.

Германия в данный момент находится в сложной ситуации, когда руководству страны приходится отстаивать свои национальные интересы, сотрудничая с Россией, и одновременно не забывать о евроатлантической солидарности и определенной зависимости от США.

Канцлер ФРГ поблагодарила российского лидера за теплый прием.

«Благодарна за приглашение, за предоставленную возможность приехать сюда, потому что я всегда уверена в том, что лучше говорить друг с другом, чем друг о друге», — подчеркнула Меркель.

Владимир Путин напомнил, что Германия является одним из основных внешнеэкономических партнеров России. В январе-октябре 2019 года российско-германский товарооборот составил 43,8 млрд долларов, а немецкие инвестиции в РФ достигают 20 млрд долларов, не говоря уже о встречных российских капиталовложениях в экономику Федеративной Республики.

Завершая переговоры, стороны акцентировали внимание на том, что им удалось плодотворно обсудить не только важные экономические проекты, но и достичь конструктивных договоренностей по вопросам стабильности и безопасности в Ближневосточном регионе и в мире в целом.