СМИ назвали гонорар Макгрегора за бой с Серроне в Лас-Вегасе

Нью-Йорк, 11 января. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) и экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор получит пять миллионов долларов за встречу с американским бойцом Дональдом Серроне на турнире UFC 246. Об этом сообщает портал Essentially Sports.
Гонорар соперника ирландца источники издания оценили значительно ниже — всего в два миллиона долларов. При этом в СМИ уточнили, что для Серроне это вознаграждение станет рекордным.
Макгрегор и Серроне сразятся в октагоне в Лас-Вегасе 19 января. Поединок заявлен как встреча бойцов полусредней весовой категории.
Ирландец ранее заявил, что ждет боя и готов одолеть противника в любом весе.
«Я счастлив вернуться и встретиться с Дональдом. С нетерпением жду поединка. Это будет хорошая ночь, я собираюсь сиять, творить магию, как делал это много раз. Я бы победил Серроне в любой весовой категории», — цитирует спортсмена RT.
Он добавил, что выиграл бы у Серроне, даже если бы был болен гриппом.
Осенью Макгрегор называл соперников, с которыми готов подраться в 2020 году. В «список» ирландца вошли имена Тони Фергюсона, Нейта Диаса, Ника Диаса, Колби Ковингтона, Камару Усмана и Хохре Масвидаля.
В последний раз ирландский спортсмен участвовал в бою UFC в октябре 2018 года против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Тогда он уступил сопернику и лишился возможности вернуть себе чемпионский титул. Проигрыш представителю России до сих пор не дает ему покоя. Недавно бывший чемпион UFC заявил, что российский боец его боится, но повторный бой между ними все равно состоится.