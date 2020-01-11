СМИ назвали гонорар Макгрегора за бой с Серроне в Лас-Вегасе

Нью-Йорк, 11 января. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) и экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор получит пять миллионов долларов за встречу с американским бойцом Дональдом Серроне на турнире UFC 246. Об этом сообщает портал Essentially Sports.

Гонорар соперника ирландца источники издания оценили значительно ниже — всего в два миллиона долларов. При этом в СМИ уточнили, что для Серроне это вознаграждение станет рекордным.