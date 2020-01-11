Алеся Кафельникова ответила на слухи о скорой свадьбе

Москва, 11 января. Модель Алеся Кафельникова ответила на слухи о собственной свадьбе. Она заявила, что в ближайшем будущем не планирует становиться чьей-то женой.

Ранее в Instagram модели появилось фото с бойфрендом Кевином Доделандом. Поклонники разглядели на безымянном пальце 21-летней красавицы роскошное кольцо. Они решили, что девушка выходит замуж.

Кроме того, на странице Instagram, которая посвящена собаке Алеси, появилась дата торжества.

«Ребят, уже стало не смешно, если мои друзья решили пошутить, то это не значит, что я выхожу замуж. Я думала, все поймут, что это шутка, но, видимо, нет», — написала модель.

Кафельника не понимает, как общественность может доверять «Instagram собаки». Этот канал запускался как развлекательный, пояснила она.

Ранее наследница известного теннисиста Евгения Кафельникова была в отношениях с рэпером Фараоном. Их роман продолжался недолго. После разрыва с музыкантом у Алеси началась депрессия.

Она жаловалась, что ей никто не может помочь. Девушка собрала вещи и улетела на Бали. Сейчас она вернулась в Москву и продолжает строить карьеру в модельном бизнесе.

2019 год выдался тяжелым не только для Кафельниковой. Звезда сериала «Физрук» Полина Гренц также пожаловалась на болезненное расставание с возлюбленным.

Ранее сообщалось, что певица Нюша отдыхает вместе с семьей на Бали. Она показала в соцсетях фото без макияжа и восхитила поклонников естественной красотой.